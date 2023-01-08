Başkan Erdoğan'dan “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalar | Video
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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programına katıldı. Başkan Erdoğan "Manavgat'ta yangının izlerinin silindiğini gördük. İftiralarla gündemi zehirleyen muhterislere rağmen Türkiye artık sıkıntıların üstesinden alnının akıyla geliyor." dedi. Seçim tarihinin güncellenebileceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, 4-5 aylık dönemde yoğun bir seçim çalışması yapacaklarını söyledi. Erdoğan başörtüsü düzenlemesinin 400'ün üzerinde kabul oyuyla Meclis'ten geçeceğini ümit ettiğini de belirtti.