Son dakika haberleri: İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23 Kasım 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren;
Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, Yükselen Koleji Eğitim AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-52/776-M(1) sayı ile karar verdi.
Son Dakika: Rekabet Kurumu harekete geçti! Ankara ve İstanbul'daki bazı okullar hakkında soruşturma açıldı | Video
ÖZEL OKUL ZAMMI YÜZDE 65 OLARAK BELİRLENDİ
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 özel okul ücretleri artış oranının yüzde 65 olarak belirlendiğini açıklamıştı. Bakan Özer, okul zam oranı hakkında açıklamalarda bulunarak, "Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz adına bakanlık TÜFE ve ÜFE fiyatlarını dikkate alarak bir sonraki seneki özel eğitim kurumlarının ücretini belirliyor. Bakanlık olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. ÜFE'den ziyade TÜFE'yi baz alacak şekilde 2023 fiyatını belirleme kararı aldık. Velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında 2023 fiyatlarını yüzde 65 olarak belirledik" dedi.