Son Dakika: Rekabet Kurumu harekete geçti! Ankara ve İstanbul'daki bazı okullar hakkında soruşturma açıldı | Video

Son dakika haberleri: 2023 özel okul ücretleri artış oranının yüzde 65 olarak belirlendiği açıklandı. Özel okul ücretlerine belirlenen daha fazla zam yapıldığı iddiaları sonrası Rekabet Kurumu harekete geçti. İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar hakkında soruşturma başlatıldı.