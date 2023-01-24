İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu umre ziyareti sonrası bu kez de kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışını yapmak üzere 15 şehri kapsayan Anadolu turuna başladı. İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmek yerine şehir şehir dolaşması, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever'i de çileden çıkarttı.

CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur | Video

"İSTANBUL'UN SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞ"

İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Akşener ile birlikte garip garip işlere girdiğini ifade eden Aysever, "Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'yu gezmesi ayıptır. Niye geziyorsun şu anda ya, İstanbul'da otur. İstanbul'un sorunlarını çözmeye çalış." dedi.