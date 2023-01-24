CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur | Video

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim arifesinde Anadolu turu düzenlemesini sert bir dille eleştirdi. Aysever, İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunları ile uğraşması gerektiğini belirterek "Niye geziyorsun ya, artık İstanbul'da otur! Tatile bile gitmeyeceksin kardeşim." ifadelerini kullandı.