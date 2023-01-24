Kasaptaki kumpas deşifre oldu! Habertük bilinçli algı operasyonunu kabul etti...

İstanbul Şişli'deki kasapta karne alan ilkokul öğrencisi çocuğa annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söylettiği ortaya çıkan Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu işten atıldı. Kanal yönetiminin ham görüntüleri inceleyerek Boylu'nun çocuğa telkinde bulunduğunu tespit edildi.

Habertürk'ten yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

Habertürk TV'de 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden "Karne hediyesi et alan çocuk" başlığıyla tartışılan haberle ilgili olarak haberin oluşumunda çocuğun ailesinin iddia ettiği gibi gazetecilik ilkelerine aykırılık oluşturacak şekilde çocuğun konuşmasına muhabir müdahalesi olup olmadığına dair Habertürk TV yönetimince inceleme ve soruşturma başlatıldığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! Anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler

Bu kapsamda olmak üzere; haberin tüm ham bantları yetkililerimizce incelenmiş, inceleme öncesi ve sonrası muhabir açıklaması ve savunması alınmış, haberle ilgili süreçte yer alan tüm yetkililer dinlenmiştir.

"ÇOCUĞUN BU YÖNLENDİRME DOĞRULTUSUNDA KONUŞTUĞU MAALESEF TESPİT EDİLMİŞTİR"

Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.

Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk'ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır…

Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! 'Karne hediyesi et' yalanında anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler

Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.

Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz…

Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

NE OLMUŞTU?

CHP'li siyasilerin başını çektiği, troller tarafından 'koro' halinde köpürtülen 'karne hediyesi et' çarpıtmasıyla ilgili kamuoyunun bilmediği yeni detaylar ortaya çıktı. Küçük çocuğun annesi Günay Güney ve kasap Zafer Kadife'nin AHaber'e yaptığı açıklamalar ile yeni bir algı çalışması bir kez daha çöktü.

Anne Günay Güney, sistematik olarak yürütülen operasyona tepki göstererek gerçekleri tek tek açıkladı. Anne Günay Güney, "Haftanın 3 günü gittiğim kasap. Gırgır olsun diye çocuğuma et uzattı. Bu da senin karne hediyen olsun dedi. Orada da medya vardı." dedi.

"ÇOCUĞUMUN KULAĞINA FISILDAYIP SÖYLETTİLER"

Çocuğunun, 'Babam bana tabletim bozuldu, tablet hediye alacak' şeklindeki konuşmasının kaydedilmediğini vurgulayan Anne Güney, çocuğunun kulağına fısıldanıp çarpıtılan ifadelerin söyletildiğini aktardı.

"BİZİ SEÇİM MALZEMESİ YAPTILAR"

Anne Güney, "Bizi seçim malzemesi yaptılar. Çocuğumun üzerinden rant elde ettiler, evimiz var, arabamız var. Dükkanımız var. Çocuğumun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Gayet rahat. Babası her istediğini alır." dedi.

"HAFTANIN 2-3 GÜNÜ ET ALMAYA GELİRLER"

Kasap Zafer Kadife ise aile ile ilgili "Evleri var, arabaları var. Babasının işleri çok iyi. Haftanın 2-3 günü et almaya gelirler. Ayaz hiç pirzola yemez. Hep tavuk ve köfte yer. Ayaz'a annesinden izin alarak, 'Pirzola versem yese şampiyon olur mu?' dedim. 'Al Ayaz Zafer abinden sana pirzola, yiyecek misin?' deyince 'Yiyeceğim' dedi. Ben sevindim." sözlerini kullandı.

MUHALEFET VE TROLLERİNDEN 'KORO' ŞEKLİNDE PROPAGANDA

SABAH Gazetesi de dün yayınladığı haberler ile karalama kampanyaları ve algı çalışmalarını sekteye uğratırken, sosyal medya üzerinden dezenformasyona girişen muhalif siyasilerin ise tüm ortaya çıkan gerçeklere rağmen yalanda ısrar etmeleri ve paylaşımlarını geri çekmemeleri sistematik operasyonu gözler önüne serdi.