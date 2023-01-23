Habertürk'ten bilinçli algı operasyonu! Anne tüm gerçeği açıkladı: Çocuğumun kulağına fısıldayıp söylettiler
'Karne hediyesi et' çarpıtmasının altındaki bilinçli ve sistematik algı operasyonu anne Günay Güney'in AHaber'e yaptığı yeni açıklamalar ile ortaya çıktı. Anne Günay Güney çocuğunun kullandığı sözlerin Habertürk TV'de yayınlanan kısımlarının muhabirin yönlendirmesi ve kulağına fısıldanması ile olduğunu belirterek, "Bizi seçim malzemesi yaptılar. Çocuğumun üzerinden rant elde ettiler. Çocuğumun hiçbir şeye ihtiyacı yok" sözlerini kullandı.
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