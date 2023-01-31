SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

"KILIÇDAROĞLU AÇIKLANACAK"

Sezgin Tanrıkulu, 6'lı masa ve Millet İttifakı'nın ana gövdesini CHP'nin oluşturduğunu kaydederek, "Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahipler. Dolayısıyla büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak. Bu 13 Şubat veya birkaç gün sonra olabilir ama açıklanacak. Ben liderlerde de böyle bir mutabakat olduğunu söylüyorum." dedi.

CHP'li Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak | Video