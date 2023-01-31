SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Son dakika haberi... 2023 seçimleri için 14 Mayıs tarihi belirlendi. 11 kez toplanan 6'lı masa ise adayın açıklanacağı tarih konusunda çelişkili ifadeler kullanmaya devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aday ismi konusunda çok net konuştu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına vurgu yapan Tanrıkulu, 6'lı masadaki diğer genel başkanların da bu konuda hemfikir olduklarının mesajını vererek, "Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak" dedi.
"KILIÇDAROĞLU AÇIKLANACAK"
Sezgin Tanrıkulu, 6'lı masa ve Millet İttifakı'nın ana gövdesini CHP'nin oluşturduğunu kaydederek, "Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahipler. Dolayısıyla büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak. Bu 13 Şubat veya birkaç gün sonra olabilir ama açıklanacak. Ben liderlerde de böyle bir mutabakat olduğunu söylüyorum." dedi.
CHP'li Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak | Video
KILIÇDAROĞLU'NDAN "13 ŞUBAT" VURGUSU
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında adayın açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Kılıçdaroğlu aday belirleme sürecine ilişkin "13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkanlığında bir araya geleceğiz. Burada 6 lider oturup bu konuyu konuşacağız ve daha sonra da bunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullanmıştı.
"BEN KEMAL GELİYORUM"
Öte yandan; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda seçimlerin ertesi gününe işaret ederek yaptığı, "Telefonun ucunda bir ses duyacaklar; Ben Kemal geliyorum" açıklaması ile aday olacağının mesajını bir kez daha verdi.
MASADAKİ ADAYLIK SAVAŞINDA SON DURUM
6'lı masada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir şekilde karşı çıktığı biliniyor. Akşener ise, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için mücadele veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta 'Belediye Başkanları görevlerine devam edecek' diyerek kapıları iki isme kapatıyor. Ali Babacan ise son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile birlikte kendisinin de aday olabileceğini belirtiyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor.