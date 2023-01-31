Video Haber CHP'li Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak | Video
CHP'li Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak | Video

CHP'li Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak | Video

31.01.2023 | 18:44

2023 seçimleri için kısa bir süre kaldı. Kriz ve kaos vaatleri ile gündemden düşmeyen 6'lı masanın adayının kim olacağı ise merak edilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan ismi artık daha çok netleşmeye başladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir canlı yayında 13 Şubat tarihine işaret ederek, "Genel başkanımız Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak" ifadelerini kullandı.

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