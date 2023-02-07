İstanbul Havalimanı’nda duygulandıran görüntüler: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti

İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti. Afet bölgesine gidebilmek için adeta birbiriyle yarışan gönüllüler, terminalde uzun kuyruklar oluşturdu.
AFET BÖLGESİNE GİTMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.
Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı.
THY UÇAKLARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi. Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Öte yandan Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerinde olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi, THY uçağı ile Adana'ya sevk edildi.
"HAKKINIZ ÖDENMEZ, MİNNETTARIZ"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan; 73 uçak ile 12 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız" dedi.
⏰06.00 itibarıyla #İstanbul'umuzdan;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023
✅ 7️⃣3️⃣ uçak ile
✅ 1️⃣2️⃣.7️⃣5️⃣2️⃣ personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz,
başta #Hatay olmak üzere #deprem bölgesine sevk edildi.
Hakkınız ödenmez,minnettarız. pic.twitter.com/hlVNnS09u9