Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır! | Video

"iDEALiST BiR iNSAN"

CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizdi. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" dedi.

Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi paralarla kaçmaya çalışırken böyle yakalandı | Video