CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır! | Video
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş depreminin ardından yerle bir olan Hatay'daki Rönesans rezidansın müteahhidine adeta 'övgü' dizdi. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan" gibi akılalmaz sözler kullandı.
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