Perdeyi balkona bağladı, mucize eseri kurtuldu: Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım

"DEVLETİMİZİN HER KURUMU İLGİLENDİ"

Saatler sonra İskenderun'dan gelen ailesinin kendilerini aldığını anlatan depremzede, "Akrabalarım bizi cehennemden çıkardı. Bütün Antakya yıkılmıştı" dedi. Daha sonra yakınları vasıtasıyla Ankara'ya gidip Etlik Şehir Hastanesi'nde ailesiyle birlikte tedavi altına alındığını aktaran Osmanca, "3 gün tedavi gördüm. Hastane ise muazzam bir alaka gösterdi. Her saniye devletimizin bir kurumu geldi. Kat sorumlusu doktor Canan Hanım bize evladı gibi baktı. Omur, kol ve kaburgamda çatlaklar küçük kırıklar olduğunu öğrendim. Kızım ve eşime her türlü imkanı sundular. Allah razı olsun. Benim huzuru eksik etmemeye özen gösterdiğim, içinde bağırma bile olmasın istediğim yuvam yıkıldı. Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen sizler yeni ailem oldunuz" diyerek minnetlerini sundu.

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