Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi
Giriş Tarihi: 13.02.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 19:18

Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi

Yüreklerimizi yakan Kahramanmaraş depremine dair veriler dehşete düşüren gerçekleri de bir bir ortaya çıkarıyor. Dünyanın en büyük depremleri arasındaki asrın felaketi yüzeye 7 kilometre yakınlıkta gerçekleşti. Önceki yüzeye en yakın deprem 1964'te ABD Alaska'da ve yüzeye 25 kilometre yakınlıkta gerçekleşmişti. Yine Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji yoğunluğunun 30 katrilyon olduğu belirtiliyor. Hiroşima'daki atom bombasında bile 15 trilyon enerji yoğunluğu ortaya çıkmıştı. İşte asrın felaketinin şoke eden gerçekleri...

Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ YÜREKLERİMİZİ YAKTI

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler asrın felaketi olarak nitelendiriliyor. Deprem nedeniyle can kaybımız 30 bini aştı. Türkiye felaketin ardından seferber oldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi

DEPREM VERİLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan Kahramanmaraş depremine dair dehşete düşüren gerçekler ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük depremleri arasındaki felaket yüzeye 7 kilometre yakınlıkta gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi

Önceki yüzeye en yakın deprem ABD Alaska'da yüzeye 25 kilometre yakınlıkta gerçekleşmişti. Yine Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji yoğunluğunun 30 katrilyon olduğu belirtiliyor.

Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi

Hiroşima'daki atom bombasında bile 15 trilyon enerji yoğunluğu ortaya çıkmıştı. İşte asrın felaketinde şoke eden gerçekler...

Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi

123 YILIN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİ

Kahramanmaraş depremi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında kaydedilen depremler içerisinde 123 yılın en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara gerçekleşti. Deprem şiddeti olarak en yükseği ise 1939 yılındaki Erzincan depreminde kayıtlara geçti.

SON DAKİKA