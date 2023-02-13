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Yüzeye 7 km yakınlık, 30 katrilyon enerji yoğunluğu: Kahramanmaraş Depremi
Giriş Tarihi: 13.02.2023 19:05
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
19:18
Yüreklerimizi yakan Kahramanmaraş depremine dair veriler dehşete düşüren gerçekleri de bir bir ortaya çıkarıyor. Dünyanın en büyük depremleri arasındaki asrın felaketi yüzeye 7 kilometre yakınlıkta gerçekleşti. Önceki yüzeye en yakın deprem 1964'te ABD Alaska'da ve yüzeye 25 kilometre yakınlıkta gerçekleşmişti. Yine Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji yoğunluğunun 30 katrilyon olduğu belirtiliyor. Hiroşima'daki atom bombasında bile 15 trilyon enerji yoğunluğu ortaya çıkmıştı. İşte asrın felaketinin şoke eden gerçekleri...