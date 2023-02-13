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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Antakya'da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...
Giriş Tarihi: 13.02.2023 05:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:21

SON DAKİKA! Antakya'da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...

SON DAKİKA! Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde büyük bir mucize yaşandı. Depremzede ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Depremzede vatandaş ekiplere sarıldı.

SON DAKİKA! Antakya’da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...

Son dakika haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir mucize gerçekleşti.

SON DAKİKA! Antakya’da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...

Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.

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SON DAKİKA! Antakya’da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...

Depremzedenin kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Arama-kurtarma ekipleri mutluluk gözyaşları döktü.

İŞTE BÜYÜK MUCİZE ANLARI...

SON DAKİKA! Antakya’da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin üzerinden 7 gün geçti. 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan depremden Gaziantep'te etkilendi. Depremin 170. saatinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir mucize gerçekleşti.

SON DAKİKA! Antakya’da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...

Sibel Kaya isimli 40 yaşındaki vatandaş arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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