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Giriş Tarihi: 13.02.2023 05:18 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:21

SON DAKİKA! Antakya'da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...

SON DAKİKA! Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde büyük bir mucize yaşandı. Depremzede ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Depremzede vatandaş ekiplere sarıldı.