Video Yaşam 178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay'ın ilk isteği çilekli süt ve poğaça oldu | Video
178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay'ın ilk isteği çilekli süt ve poğaça oldu | Video

178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay'ın ilk isteği çilekli süt ve poğaça oldu | Video

13.02.2023 | 17:09

Adıyaman'da Bozbey Apartmanı enkazından 178 sonra çıkartılan 6 yaşındaki Hivay, "Meyve suyu mu, çilekli süt mü" sorusuna "Çilekli süt, bir de poğaça" cevabını verdi.

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