178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay'ın ilk isteği çilekli süt ve poğaça oldu | Video

Adıyaman'da Bozbey Apartmanı enkazından 178 sonra çıkartılan 6 yaşındaki Hivay, "Meyve suyu mu, çilekli süt mü" sorusuna "Çilekli süt, bir de poğaça" cevabını verdi.