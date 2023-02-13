7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı | Video
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, depremin vurduğu Adıyaman'da, arama-kurturma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent merkezinde enkaz altında kalan Hivay Üşer'i kurtarmak için çalışma yürüttü. Ekipler, 117 saat sonra küçük Hivay'ı enkazdan sağ çıkardı.
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