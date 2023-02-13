Hatay'da 183. saatte yeni mucize: Enkaz altından sağ kurtarıldı | VİDEO
Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
Hatay'da 183. saatte yeni mucize: Enkaz altından sağ kurtarıldı | VİDEO 13.02.2023 | 19:15
04:13
Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti | Video 13.02.2023 | 18:14
02:13
182. saatte mucize: 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 17:20
01:28
01:01
7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 15:52
01:54
01:26
00:35
01:11
01:03
Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video 13.02.2023 | 14:44
00:15
00:27
01:08
03:31
Depremzede annenin bebeğini ilk kez kucağına alması duygulandırdı | Video 13.02.2023 | 14:20
01:04
Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video 13.02.2023 | 13:59
00:37
163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı 13.02.2023 | 13:14
03:23
178. saatte Hatay'da yine bir mucize! Derya Akdoğan böyle kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 13:36
02:15
178 saat sonra bir mucize daha! 4 yaşındaki Miray böyle kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 13:09
01:11
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum böyle görüntülendi | Video 13.02.2023 | 12:28