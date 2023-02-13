Antakya'da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi | Video
Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde büyük bir mucize yaşandı. Depremzede ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Depremzede vatandaş ekiplere sarıldı.
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