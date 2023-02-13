Video Yaşam Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video
Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video

Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video

13.02.2023 | 08:19

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, depremin 170. saatinde yaralı olarak kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı'nda belirlenen bir noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sonuç verdi. Enkaz altında tepki veren 40 yaşındaki Sibel Kaya, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin saatler süren çalışmalarının ardından depremin 170. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz altından çıkarılan Sibel Kaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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