Asrın felaketinde umut sürüyor: İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı | Video
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, depremin 170. saatinde yaralı olarak kurtarıldı.
Enkaz altından çıkarılan Sibel Kaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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