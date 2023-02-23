CHP’li Lütfü Savaş’ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019 yerel seçimlerindeki adaylık sürecinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemişti. Vatandaşı kentsel dönüşüme karşı bilinçlendirmek ve teşvik etmek yerine, siyasi çıkarları uğruna dönüşüm projelerine karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, miting düzenlediği anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
EMEK MAHALLESİ YIKIMA UĞRADI
Lütfü Savaş'ın miting düzenlediği Emek Mahallesi, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıma uğramış ve birçok insan enkaz altında kalmıştı.
YERLE BİR OLAN REZİDANSIN MÜTEAHHİTİNE ÖVGÜ
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizmişti. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.