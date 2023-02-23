CHP’li Lütfü Savaş’ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti

YERLE BİR OLAN REZİDANSIN MÜTEAHHİTİNE ÖVGÜ

CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizmişti. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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