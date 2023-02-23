CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti | Video
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan Antakya'nın Emek Mahallesi'nde 4 yıl önce kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemiş ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Vatandaşları kentsel dönüşüme karşı dolduruşa getiren CHP'li Lütfü Savaş, bugün ise katıldığı bir televizyon programında kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği mitingi inkar etti.
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