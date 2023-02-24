6’lı masada kılıçlar çekildi! Akşener’den Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak sözler: ’Bu masa noter görevi görmeyecek’

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA MASA DAĞITILACAK"

Meral Akşener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun bir gazeteye verdiği; masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını söyleyen açıklamasına değinen Akşener, "Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek" dedi.