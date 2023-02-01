Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ÇAREYİ BAŞKA YERDE DEĞİL BURADA ARADIK"

"Buradan AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza, tüm parti mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum.

TBMM bizim için ülkemiz adına verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolüdür. Biz çareyi her zaman burada aradık. Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri destekleyecek adımlarla geliştirmek için her yola çıktığımızda çareyi başka yerde değil burada aradık.

FETÖ'cü alçakların bombalarla saldırdığında bile direnişi burada sürdürdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı Meclisimizle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı meclisimizle birlikte yazacağız.

Yeni yönetim sistemimizin sistemin restorasyonlarını da yine meclisimizle yapmayı düşünüyoruz. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek, Rabbim heme hemen hepsini yerine getirmeyi bzilere nasip etti. 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan krizlere rağmen asla vazgeçmedik, asla geri adım atmadık.