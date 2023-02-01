Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"ÇAREYİ BAŞKA YERDE DEĞİL BURADA ARADIK"
"Buradan AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza, tüm parti mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum.
TBMM bizim için ülkemiz adına verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolüdür. Biz çareyi her zaman burada aradık. Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri destekleyecek adımlarla geliştirmek için her yola çıktığımızda çareyi başka yerde değil burada aradık.
FETÖ'cü alçakların bombalarla saldırdığında bile direnişi burada sürdürdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı Meclisimizle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı meclisimizle birlikte yazacağız.
Yeni yönetim sistemimizin sistemin restorasyonlarını da yine meclisimizle yapmayı düşünüyoruz. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek, Rabbim heme hemen hepsini yerine getirmeyi bzilere nasip etti. 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan krizlere rağmen asla vazgeçmedik, asla geri adım atmadık.
Önümüzde çıkarılan engellere, saldırılara rağmen hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık. Başka bir ülkenin başına gelse çok büyük yıkımlara neden olacak badireyi Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle atlattık. Cumhuriyetimiz yaş aldık.a milletimizin feraseti güçlenmiş eski tezgahlar , eski senaryolar işlememeye başlamıştır.
Kendi krizleri içinde çırpınan bir Türkiye'den küresel krizlere meydan okuyan Türkiye'ye geldik. AK Parti, bu zafere yürüme azmini kazandırmıştır. Sadece 20 yılda asırlık kalkınma adımlarını hayata geçirmesinde böyle bir arka plan vardır.
6'LI MASANIN ORTAK MUTABAKAT METNİ'NE TEPKİ
Son 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınması öyle hızlı oldu ki; muhalefet bile bunun altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde Ortak Politikalar Metni yayınladılar. Böyle bir metin hazırlayınca insan istewr istemez bir beklentiye giriyor.
Karşımızda gerçi henüz cumhurbaşkanı adayı belirmekten aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koyacaklarını sanmıyoruz. Bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Milletimizin adına üzüntü duyduk. Muhelefetin açıkladığı metinle ilgili başlıkların detaylarını
Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapıldığına bile bakmamışlar.