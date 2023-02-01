Başkan Erdoğan AK Parti Milletvekillerine seslendi "Milletimiz hakkını helal etmez, ben de hakkımı helal etmem" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan genel kurul toplantılarına katılmayan milletvekillerine tepki göstererek "Bu millet kendi kasasından, kendi kasasından maaşı veriyor. Ama Genel Kurul'da yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, dün böyle oldu. Bu millet hakkını size helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksen. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmezsen kazandığınız para haramdır." açıklamasında bulundu.