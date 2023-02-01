Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın ortak mutabakat metnine tepki: "Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni için "Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile bakmamışlar." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, "Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile bakmamışlar. Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal' ifadesini yanlış anladığını belirterek, "Madem, 'Bay Kemal' bu ifadeyi bu kadar sevdi. Öyleyse kendisine bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim; Bay Bay Kemal" ifadelerini kullandı.