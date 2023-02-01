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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan "Bay bay Kemal" | Video

01.02.2023 | 12:35

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. 6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile bakmamışlar. Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor." dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bay Kemal' ifadesini yanlış anladığını belirterek, "Madem, 'Bay Kemal' bu ifadeyi bu kadar sevdi. Öyleyse kendisine bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim; Bay Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

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