Fondaş medya hüsrana uğradı! Ne yazacaklarını şaşırdılar; Akşener’e manşetten saldırı

FONDAŞ MEDYA HÜSRANA UĞRADI

Akşener'in bu açıklamalarının ardından hüsrana uğrayan fondaş medya ne yapacağını şaşırdı. Meral Akşener'in bundan 3 ay önce verdiği röportajı gündeme getiren Sözcü, "Nereden Nereye" manşetini attı. Akşener o röportajında, "Millet bize umut bağladı. Bu umudu söndüremeyiz. Bu yüzden o masadan kalkmak olmaz. Milletin umuduna ihanet edecek en son insan ben olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhuriyet, Karar ve Evrensel gibi muhalif fondaş medya da Akşener'e attıkları manşetlerle tepki gösterdi.

Karar Gazetesi de bu haberi manşetine taşırken bir ayrıntı ise gözden kaçmadı. Altı parti liderinin bulunduğu fotoğrafa yer veren gazete, Meral Akşener'i photoshop ile sildi. Sadece Akşener değil Saadet Partisi binasındaki toplantı odası duvarında asılı, Atatürk'ün 1922'de TBMM önünde okunan duaya eşlik ederken çekilen fotoğraf da yok edildi.

Altta bulunan fotoğrafta Akşener masada yer aldığı, duvarda ise Atatürk'ün resminin asılı olduğu görülüyor.

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