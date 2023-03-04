6’lı koalisyon dağıldı! İYİ Partili Akşener’in ’B planı’ var mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP'li 5 büyükşehir belediye başkanı, Ankara'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı cumhurbaşkanlığı adayı olması yönündeki çağrı sonrasında, CHP'li 5 büyükşehir belediye başkanı, Ankara Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri'nde bir araya geldi.

Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanın Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer katıldı.

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YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK



Toplantı sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından açıklamada bulunarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirdi.



Yavaş, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu ise "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" dedi.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI BUGÜN ANKARA'DA TEKRAR BİR ARAYA GELECEK

CHP'li büyükşehir belediye başkanları bugün Ankara'da bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilişkin açıklamalarının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'ya hareket etti ve bir kısmı gece de bir araya geldi.

Belediye başkanlarının cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde toplantı yapacakları öğrenildi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK'nın bugün bir kez daha yapılacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak

MASADA KALAN 5 LİDER BUGÜN TOPLANIYOR

Adaylık konusunda partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi bugün 17:00'de Saadet Partisi'nde toplanacak. Bu toplantı öncesi CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) da saat 13.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarının ardından, gözler 6'lı koalisyondaki diğer siyasi partilere çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bugün 17:00'de Saadet Partisi'nde buluşacaklarını açıkladı.

DP BAŞKANLIK DİVANI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı. Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı. Parti genel merkezinde durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sürüyor.

GELECEK PARTİ BAŞKANLIK KURULU TOPLANIYOR

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, bugün saat 11.00'de altılı masayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak. Partiden yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeyeceğini açıkladığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanarak son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracağı bildirildi.

İYİ PARTİ'NİN YENİ YOL HARİTASI NE OLACAK? MERAL AKŞENER YENİ BİR KOALİSYON ARAYIŞINA GİRECEK Mİ?

Öte yandan İYİ Parti cephesinde de bugün toplantılar olacak. Belediye Başkanları, Meral Akşener ile bir araya gelip yaşanan son süreci değerlendirecekler. Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise; Hem İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener ile birer görüşme yapması...

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İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'in yanında olması beklenmiyor. Bu kapsamda 6'lı koalisyonun 'tekrardan kurulabilmesi yönünde acaba aracı olabilirler mi?' şeklinde değerlendiriliyor

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