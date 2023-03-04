6'lı koalisyon dağıldı! Meral Akşener 'yeni ittifak' mı kuracak? | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı koalisyonu terk edip masayı dağıttı. Peki İYİ Parti'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak? Akşener'in B planı var mı? A Haber muhabirleri Tülay Ağaoğlu ve Rüya Akkuş son gelişmeleri aktardı. .