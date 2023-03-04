Son Dakika: İYİ Parti'de 2 kritik toplantı! Meral Akşener, MYK üyeleri ve belediye başkanlarıyla buluştu | Video
Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin genel merkezinde MYK üyeleri ve belediye başkanlarıyla buluştu. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sorusunu yanıtsız bırakan Akşener, sadece 'Teşekkür ederim' diyerek toplantıya girdi..
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