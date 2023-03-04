Video Haber Meral Akşener koalisyonu neden dağıttı? İYİ Parti yola kimle devam edecek? | Video
Meral Akşener koalisyonu neden dağıttı? İYİ Parti yola kimle devam edecek? | Video

Meral Akşener koalisyonu neden dağıttı? İYİ Parti yola kimle devam edecek? | Video

04.03.2023 | 10:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı koalisyonu terk edip masayı dağıttı. Peki İYİ Parti'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak? Akşener'in B planı var mı? Gazeteci Hakkı Öcal A Haber'e açıklamalarda bulundu.

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