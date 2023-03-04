Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Nihal Yalçın'dan 6'lı masa çıkışı: Mommy'nizi de alın gidin!
Giriş Tarihi: 04.03.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 09:17

Oyuncu Nihal Yalçın'dan 6'lı masa çıkışı: Mommy'nizi de alın gidin!

Aday açıklamaları yılan hikayesine dönen 6'lı masayı dağıtan Meral Akşener oldu. 6'lı masanın ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardığını ancak kendilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiğini söyleyen Meral Akşener'in sözleri sonrası sanat camiasından isimlerde görüşlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Nihal Yalçın oldu. Oyuncu Nihal Yalçın, altılı masayı kastederek "Bunlara mı oy vereceğim?" diyerek kişisel kararını açıkladı. "Mommy'nizi de alın gidin!" sözleri ile sert çıkan Nihal Yalçın "Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok!" dedi.

Oyuncu Nihal Yalçın’dan 6’lı masa çıkışı: Mommy’nizi de alın gidin!

Aday açıklamaları yılan hikayesine dönen 6'lı masayı "Kumar masasında, noter masasında olmayacağız" diyerek deviren Akşener, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da aday olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. 6'lı masanın ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardığını ancak kendilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiğini söyleyen Meral Akşener'in sözleri sonrası sanat camiasından isimlerde görüşlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Nihal Yalçın oldu.

Oyuncu Nihal Yalçın’dan 6’lı masa çıkışı: Mommy’nizi de alın gidin!

Oyuncu Nihal Yalçın, altılı masayı kastederek "Bunlara mı oy vereceğim?" diyerek kişisel kararını açıkladı. "Mommy'nizi de alın gidin!" sözleri ile sert çıkan Nihal Yalçın "Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok!" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Nihal Yalçın’dan 6’lı masa çıkışı: Mommy’nizi de alın gidin!

"Mommy'nizi de alın gidin!" sözleri ile sert çıkan Nihal Yalçın "Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok!" dedi.

Oyuncu Nihal Yalçın’dan 6’lı masa çıkışı: Mommy’nizi de alın gidin!

SİLMEK ZORUNDA KALDI
Nihal Yalçın'ın açıklamaları üzerine klavye delikanlıları hemen harekete geçti. Tercihini özgür bir şekilde ifade eden oyuncu, sosyal medyada linç yedi.

Oyuncu Nihal Yalçın’dan 6’lı masa çıkışı: Mommy’nizi de alın gidin!

Takipçileriyle tartışma yaşayan Yalçın, ardı arkası kesilmeyen linç mesajları üzerine yazdığı tweet'i silmek zorunda kaldı.

SON DAKİKA