Oyuncu Nihal Yalçın’dan 6’lı masa çıkışı: Mommy’nizi de alın gidin!

Aday açıklamaları yılan hikayesine dönen 6'lı masayı "Kumar masasında, noter masasında olmayacağız" diyerek deviren Akşener, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da aday olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. 6'lı masanın ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardığını ancak kendilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiğini söyleyen Meral Akşener'in sözleri sonrası sanat camiasından isimlerde görüşlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Nihal Yalçın oldu.