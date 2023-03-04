Giriş Tarihi: 04.03.2023 09:09
Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
09:17
Oyuncu Nihal Yalçın'dan 6'lı masa çıkışı: Mommy'nizi de alın gidin!
Aday açıklamaları yılan hikayesine dönen 6'lı masayı dağıtan Meral Akşener oldu. 6'lı masanın ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkardığını ancak kendilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiğini söyleyen Meral Akşener'in sözleri sonrası sanat camiasından isimlerde görüşlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bu isimlerden biri de oyuncu Nihal Yalçın oldu. Oyuncu Nihal Yalçın, altılı masayı kastederek "Bunlara mı oy vereceğim?" diyerek kişisel kararını açıkladı. "Mommy'nizi de alın gidin!" sözleri ile sert çıkan Nihal Yalçın "Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok!" dedi.