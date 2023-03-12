Başkan Erdoğan Hatay’a gidiyor! İşte programı

İLK DURAĞI KIRIKHAN OLACAK: DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELECEK

Başkan Erdoğan'ın programının öğleden sonra başlayacağını söyleyen A Haber muhabiri Hakan Süer, "İlk durağı Kırıkhan olacak. Kırıkhan'da depremzedelerle bir araya gelecek. Ardından da Antakya'ya geçecek. İncelemelerde bulunup depremzedelerle bir araya gelecek. 3'üncü durağı ise Defne olacak. Tedavi gören hastaları ziyaret edecek." ifadelerini kullandı.