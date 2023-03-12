Başkan Erdoğan Hatay’a gidiyor! İşte programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunacak. A Haber muhabiri Hakan Süer, Başkan Erdoğan'ın Hatay ziyaretine ilişkin detayları aktardı.
Başkan Erdoğan'ın Hatay'da 4 ayrı ilçede incelemelerde bulunacağını belirten Hakan Süer, "Başkan Erdoğan 3'üncü kez deprem bölgesine geliyor. Tekrar deprem bölgelerinde inceleme yapmak üzere bugün Hatay'a gelecek." dedi.
İLK DURAĞI KIRIKHAN OLACAK: DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan'ın programının öğleden sonra başlayacağını söyleyen A Haber muhabiri Hakan Süer, "İlk durağı Kırıkhan olacak. Kırıkhan'da depremzedelerle bir araya gelecek. Ardından da Antakya'ya geçecek. İncelemelerde bulunup depremzedelerle bir araya gelecek. 3'üncü durağı ise Defne olacak. Tedavi gören hastaları ziyaret edecek." ifadelerini kullandı.