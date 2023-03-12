Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor! İşte programı
Giriş Tarihi: 12.3.2023 14:19 Son Güncelleme: 12.3.2023 14:31

Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor! İşte programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gidiyor. Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Hakan Süer, "Öğleden sonra programı başlıyor. İlk durağı Kırıkhan olacak. Kırıkhan'da depremzedelerle bir araya gelecek. Ardından da Antakya ve Defne'ye geçecek. İncelemelerde bulunup depremzedelerle bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Samandağ olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Hatay’a gidiyor! İşte programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunacak. A Haber muhabiri Hakan Süer, Başkan Erdoğan'ın Hatay ziyaretine ilişkin detayları aktardı.

Başkan Erdoğan'ın Hatay'da 4 ayrı ilçede incelemelerde bulunacağını belirten Hakan Süer, "Başkan Erdoğan 3'üncü kez deprem bölgesine geliyor. Tekrar deprem bölgelerinde inceleme yapmak üzere bugün Hatay'a gelecek." dedi.

İLK DURAĞI KIRIKHAN OLACAK: DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELECEK

Başkan Erdoğan'ın programının öğleden sonra başlayacağını söyleyen A Haber muhabiri Hakan Süer, "İlk durağı Kırıkhan olacak. Kırıkhan'da depremzedelerle bir araya gelecek. Ardından da Antakya'ya geçecek. İncelemelerde bulunup depremzedelerle bir araya gelecek. 3'üncü durağı ise Defne olacak. Tedavi gören hastaları ziyaret edecek." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DURAĞI SAMANDAĞ OLACAK

Hakan Süer'in aktardığı bilgiye göre; Başkan Erdoğan'ın son durağı ise Samandağ olacak. Saatler 18'i gösterdiğinde Erdoğan'ın depremzedelerle bir araya gelmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor! İşte programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA