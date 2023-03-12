Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Başkan Erdoğan ile Bahçeli, Hatay'ın Kırıkhan ve Samadağ ilçesindeki çadır kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan ve Bahçeli, bölgedeki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Milletimizin başı sağolsun" diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, çok kısa bir süre içerisinde Kırıkhan'ın ayağa kalkacağını ve hayatın normale döneceğini ifade etti. Bahçeli'nin ardından kürsüye çıkan Başkan Erdoğan, "İlk günden beri sahadayız. Arama-kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık." ifadelerini kullandı.