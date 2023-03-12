Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Bir yıl içinde 319 bin hane inşa edeceğiz | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Erdoğan ve Bahçeli, bölgedeki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.