Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Bir yıl içinde 319 bin hane inşa edeceğiz | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Erdoğan ve Bahçeli, bölgedeki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
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