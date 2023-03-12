Video Haber Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" | Video
Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar:

Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" | Video

12.03.2023 | 16:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Başkan Erdoğan ile Bahçeli, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan ve Bahçeli, bölgedeki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Milletimizin başı sağolsun" diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, çok kısa bir süre içerisinde Kırıkhan'ın ayağa kalkacağını ve hayatın normale döneceğini ifade etti. Bahçeli'nin ardından kürsüye çıkan Başkan Erdoğan, "İlk günden beri sahadayız. Arama-kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız | Video 20:39
Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" | Video 12.03.2023 | 16:31
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu’na destek Halkta umut yarattılar | Video 02:21
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu'na destek "Halkta umut yarattılar" | Video 12.03.2023 | 16:17
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video 00:41
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video 12.03.2023 | 14:12
Bakan Akar, Hatay’da incelemelerde bulundu | Video 06:02
Bakan Akar, Hatay'da incelemelerde bulundu | Video 12.03.2023 | 12:47
Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor | Video 09:47
Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli "Zigana Tüneli" açılış için gün sayıyor | Video 12.03.2023 | 10:51
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için Kırmızı eylem planı | Video 07:29
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için "Kırmızı eylem planı" | Video 12.03.2023 | 10:04
Bakan Varank: Tüm imkanları seferber ettik 13:00
Bakan Varank: Tüm imkanları seferber ettik 11.03.2023 | 17:35
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı? Fatih Erbakan’dan açıklama! | Video 01:33
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama! | Video 11.03.2023 | 17:11
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin deprem siyaseti tepki çekiyor! | Video 09:49
Türkiye yastayken onlar algı peşindeydi... Muhalefetin "deprem siyaseti" tepki çekiyor! | Video 11.03.2023 | 16:58
Mehmet Barlas | Tarihi seçimde geri sayım başladı 02:50
Mehmet Barlas | Tarihi seçimde geri sayım başladı 11.03.2023 | 16:49
Mahmut Övür | Seçim süreci ve Gladyo tuzakları 04:10
Mahmut Övür | Seçim süreci ve Gladyo tuzakları 11.03.2023 | 16:33
Son Dakika: HÜDA-Par’dan Cumhur İttifakı’na destek! | Video 05:47
Son Dakika: HÜDA-Par'dan Cumhur İttifakı'na destek! | Video 11.03.2023 | 15:36
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ aracılığı ile kentsel dönüşümü hızlandırdık | Video 08:00
Bakan Kurum duyurdu: "TOKİ aracılığı ile kentsel dönüşümü hızlandırdık" | Video 11.03.2023 | 15:24
Bahçeli’den HDP’ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur | Video 42:22
Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: "AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur" | Video 11.03.2023 | 15:17
SON DAKİKA: YSK duyurdu! Seçime 36 parti katılacak | Video 01:31
SON DAKİKA: YSK duyurdu! Seçime 36 parti katılacak | Video 11.03.2023 | 14:34
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları’na seslendi: 16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak | Video 15:21
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları'na seslendi: "16. seçim zaferinin altında sizlerin imzası olacak" | Video 11.03.2023 | 14:32
İşte CHP’nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon... | Video 01:08
İşte CHP'nin anket gerçeği: Her seçim öncesi aynı manipülasyon... | Video 11.03.2023 | 14:27
Türkiye’nin koalisyon altında ezildiği yıllar… Kriz ve kaos yılı: 1995 | Video 09:04
Türkiye’nin koalisyon altında ezildiği yıllar… Kriz ve kaos yılı: 1995 | Video 11.03.2023 | 13:25
İşte Millet ittifakıyla yakınlaşan HDP’nin PKK bağlantıları | Video 00:26
İşte Millet ittifakıyla yakınlaşan HDP'nin PKK bağlantıları | Video 11.03.2023 | 13:25
SON DAKİKA: Türkiye’deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü | Video 04:45
SON DAKİKA: Türkiye'deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü | Video 11.03.2023 | 12:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA