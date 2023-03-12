Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Başkan Erdoğan ile Bahçeli, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte incelemelerde bulundu. Erdoğan ve Bahçeli, bölgedeki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Milletimizin başı sağolsun" diyerek sözlerine başlayan Bahçeli, çok kısa bir süre içerisinde Kırıkhan'ın ayağa kalkacağını ve hayatın normale döneceğini ifade etti. Bahçeli'nin ardından kürsüye çıkan Başkan Erdoğan, "İlk günden beri sahadayız. Arama-kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık." ifadelerini kullandı.