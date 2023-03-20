FOX TV, Şanlıurfa’da da aradığını bulamadı! Vatandaşlardan ‘yalan haber’ tepkisi!

"BİZ BUNLARI NASIL GÖRMEZDEN GELELİM"

Kayıp gencin yakınları A Haber'e yaptığı açıklamada;



"Burada ihmal yok. Yalan habere meydan açmaya çalışıyorlar. Devleti karalamadığımız için diyor sizi Allah'a havale ediyorum. Burada çayımızı bile asker yapıyor. Biz bunları nasıl görmezden gelelim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.