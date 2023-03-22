PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor"

PKK TERÖRÜ YÜZLERİNE VURULDU HABERTÜRK RAHATSIZ OLDU: AĞIRALİOĞLU SUÇ İŞLİYOR

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman ise bu sözlerin ardından 'gazeteci' kimliğini bırakıp 6'lı koalisyonun sözcülüğüne soyundu. Yılman, "Yavuz Ağıralioğlu'nun hem İYİ Parti içerisinde hem de milliyetçi seçmen üzerinde etkisi fazla. Kendi görüşleridir, bizi bağlamaz diyemez. Bunu diyemeyeceği gibi, kendi görüşlerini yansıtmışlardır diyecek. Yolumuz ayrıldı da diyemez. Böyle bir çıkış yapamaz. Esasında bakıldığında gerçek şu Ağıralioğlu'nun yaptığı parti suçu. Partilerin tüzüğü var, belli bir kendilerine göre disiplini var. Şimdi o disipline aykırı... Eğer Meral Hanım'ın böyle bir konuşmadan, Genel idare Kurulu'nun haberi yoksa, kendi fikri olsa da parti suçudur. Böyle bir süreçte böyle bir şey yapılamaz." ifadelerini kullandı.