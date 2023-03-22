PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor" | Video
2023 seçimlerine gidilen süreçte 6'lı koalisyonun 'operasyonel' yayın organı haline dönüşen Habertürk TV'de Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması hem dolaylı sansüre uğradı hem de zehir zemberek konuşmanın ardından Habertürk Yazarı Sevilay Yılman canlı yayında Ağıralioğlu'nun HDP-PKK ile CHP arasındaki kirli işbirliğini gözler önüne serdiği konuşmasını 'suç' olarak niteledi. Yılman, İYİ Parti'ye Ağıralioğlu için adeta 'harekete geçin' mesajı verirken; akıllara önceki gün Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in de yine aynı kanalda susturulması geldi.
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