Habertürk TV’de skandal yayın: 6’lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Habertürk TV'deki 'Kübra Par'la Açık ve Net' programında CHP Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı ile tartıştığı esnada "Terör örgütüne arka çıkan bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. PKK ve HDP'nin başkan adayıdır. Murat Karayılan'ın açıklamaları vardır." sözlerini kullandı.

Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkinin konuşulması açık açık engellendi!

KÜBRA PAR KONUĞUNU AZARLADI! SUSTURMAYA ÇALIŞTI!

Moderatör Kübra Par, CHP'li Müslim Sarı'dan yana tavır alarak açıklamaları "Kabul edilemez" olarak niteledi ve "Türkiye'de HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz belli bir düşünce özgürlüğüdür." dedi.

HDP/PKK ilişkisinin bir gerçek olduğunu vurgulayan Hilmi Daşdemir ise Kübra Par'ın açık engellemesi sonrası tepki göstererek yayını terk etti.

İŞTE KİRLİ İTTİFAKI GÖZLER ÖNÜNE SEREN VİDEO!

Habertürk TV'de bilinçli olarak görmezden gelinen ve açık açık konuşulması ve tartışılması bile engellenen 6'lı koalisyon ve HDP/PKK ilişkisi

İşte Habertürk TV'de konuşulması bile engellenen 6'lı koalisyon ve HDP/PKK ilişkisi