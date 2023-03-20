Haberler Gündem Haberleri Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!
Giriş Tarihi: 21.3.2023 02:48 Son Güncelleme: 21.3.2023 03:22

Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!

2023 seçimleri yaklaşırken 6'lı koalisyonun sözcülüğüne soyunan ve yaptığı yayınlarla Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan Habertürk TV'de yine bir skandala imza atıldı. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütünün siyasi kanadı HDP ile yaptığı işbirliği ile ilgili konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Kübra Par tarafından azarlandı. Daşdemir'in "Kemal Bey, PKK ve HDP'nin Başkan adayıdır." sözleri sonrası araya giren Kübra Par konuğunu susturmaya çalıştı. Daşdemir ise tüm gerçekleri perdeleyen Habertürk TV ve sunucuya tepki göstererek yayını terk etti.

Habertürk TV’de skandal yayın: 6’lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!

2023 seçimlerine gidilen süreçte 6'lı koalisyonun 'operasyonel' yayın organı haline gelen Habertürk TV'de yeni bir skandal yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyareti ve 6'lı muhalefetin HDP/Kandil yanlısı siyaseti hakkında konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir programda sunucu Kübra Par tarafından açık açık susturulmaya çalışıldı. Hilmi Daşdemir ise yaşanan duruma tepki göstererek yayını terk etti.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Habertürk TV'deki 'Kübra Par'la Açık ve Net' programında CHP Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı ile tartıştığı esnada "Terör örgütüne arka çıkan bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. PKK ve HDP'nin başkan adayıdır. Murat Karayılan'ın açıklamaları vardır." sözlerini kullandı.

Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkinin konuşulması açık açık engellendi!

KÜBRA PAR KONUĞUNU AZARLADI! SUSTURMAYA ÇALIŞTI!

Moderatör Kübra Par, CHP'li Müslim Sarı'dan yana tavır alarak açıklamaları "Kabul edilemez" olarak niteledi ve "Türkiye'de HDP'nin PKK ile ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz belli bir düşünce özgürlüğüdür." dedi.

HDP/PKK ilişkisinin bir gerçek olduğunu vurgulayan Hilmi Daşdemir ise Kübra Par'ın açık engellemesi sonrası tepki göstererek yayını terk etti.

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Habertürk TV'de bilinçli olarak görmezden gelinen ve açık açık konuşulması ve tartışılması bile engellenen 6'lı koalisyon ve HDP/PKK ilişkisi

İşte Habertürk TV'de konuşulması bile engellenen 6'lı koalisyon ve HDP/PKK ilişkisi

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Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!
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