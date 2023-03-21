İşte Habertürk TV'de konuşulması bile engellenen 6'lı koalisyon ve HDP/PKK ilişkisi

Habertürk TV'de 6'lı koalisyon ve HDP/PKK arasındaki ittifakın konuşulması engellendi. Akıllara ise Kandil'deki terör baronlarının 6'lı muhalefetten yana açıklamaları ve destek sözleri geldi.