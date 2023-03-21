İşte Habertürk TV'de konuşulması bile engellenen 6'lı koalisyon ve HDP/PKK ilişkisi
Habertürk TV'de 6'lı koalisyon ve HDP/PKK arasındaki ittifakın konuşulması engellendi. Akıllara ise Kandil'deki terör baronlarının 6'lı muhalefetten yana açıklamaları ve destek sözleri geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:05
01:03
10:33
00:16
00:32
Mardin’de kırmızı ışıkta infaz: 2 ölü, 1 yaralı | Video 20.03.2023 | 21:02
02:29
Taksim Camii’ne asılan mahya havadan görüntülendi | Video 20.03.2023 | 20:53
05:35
Taksim Camii'nin dijital mahyası asıldı | Video 20.03.2023 | 20:32
16:18
03:21
Hilal Kaplan | Bir dezenformasyon biçimi olarak anketler 20.03.2023 | 16:57
03:02
Melih Altınok | Liyakat 20.03.2023 | 16:54
04:07
Mehmet Barlas | Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu? 20.03.2023 | 16:49
08:40
00:18
04:43
00:41
CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ten tehdit dolu sözler! | Video 20.03.2023 | 15:40
01:46
01:27
03:35
AK Parti'li Cevdet Yılmaz'ın annesi, Bingöl'de toprağa verildi | Video 20.03.2023 | 14:16
03:19