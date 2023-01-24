Habertürk TV’deki ’Karne hediyesi et’ yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme

ANNE GÜNEY A HABER'E KONUŞMUŞTU

Küçük çocuğun annesi Günay Güney ve kasap Zafer Kadife'nin AHaber'e yaptığı açıklamalar ile yeni bir algı çalışması bir kez daha çökmüştü. Anne Günay Güney, sistematik olarak yürütülen operasyona tepki göstererek gerçekleri tek tek açıklamıştı. Anne Günay Güney, "Haftanın 3 günü gittiğim kasap. Gırgır olsun diye çocuğuma et uzattı. Bu da senin karne hediyen olsun dedi. Orada da medya vardı." ifadelerini kullanmıştı.