Habertürk TV'nin 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme: Ham görüntüler ortaya çıktı | Video

Son günlerde tartışmalara neden olan 'Karne hediyesi et' çarpıtması haberine ilişkin ham görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Habertürk TV muhabirinin küçük çocuğa "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek çocuğu yönlendirdiği görüldü.