Habertürk TV'nin 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme: Ham görüntüler ortaya çıktı | Video
Son günlerde tartışmalara neden olan 'Karne hediyesi et' çarpıtması haberine ilişkin ham görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Habertürk TV muhabirinin küçük çocuğa "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek çocuğu yönlendirdiği görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
18:22
00:45
04:39
01:17
03:23
12:55
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den borç yapılandırması açıklaması! | Video 24.01.2023 | 16:30
00:17
30:33
00:26
45:38
00:17
03:19
00:43
Kağıthane’de balkondan mont hırsızlığı kamerada | Video 23.01.2023 | 23:30
03:04
39:21
Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 23.01.2023 | 19:39
05:15
Başkan Erdoğan'dan vergi ve prim borcuna düzenleme müjdesi | Video 23.01.2023 | 19:25
05:57
04:17
02:15
Ukraynalılardan Brüksel'de "tank" protestosu | Video 23.01.2023 | 18:39