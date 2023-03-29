"CAFER MAHİROĞLU KÜÇÜKKAYA'NIN EMİR ELİ HALİNE GELDİ"



Öte yandan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun İsmail Küçükkaya'nın emir eri haline geldiğini belirten Aysever, "İsmail Küçükkaya Halk TV'yi fiili olarak yöneten kişi. Dolayısıyla Cafer onun emir erine dönmüş. Şaşırdık mı? Hayır. Tekrar ediyorum. Fetullahçı'yı getiren kişi İsmail Küçükkaya." şeklinde konuştu.

Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır | Video

"CAFER MAHİROĞLU İBB BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da göz diktiğini kaydeden Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" dedi.



Enver Aysever'in geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" ifadelerini kullanmıştı.