Haberler Gündem Haberleri Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Giriş Tarihi: 29.3.2023 18:48 Son Güncelleme: 29.3.2023 18:51

Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır

CHP'ye yakınklığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, fondaş Halk TV'deki FETÖ ağına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Aysever, FETÖ'den yargılanan Ekrem Açıkel'i kanala İsmail Küçükkaya'nın getirdiğini belirterek "Fettullahçıları kanala getiren kişi Küçükkaya'dır" dedi. İsmail Küçükkaya'ya sert sözlerle yüklenen Aysever, "Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" şeklinde konuştu.

Enver Aysever Halk TV’deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel’i kanala getiren İsmail Küçükkaya’dır

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken, CHP tarafından fonlanan Halk TV'deki 'FETÖ'cü kavgası da gün yüzüne çıktı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, İsmail Küçükkaya ve Ekrem Açıkel üzerinden Halk TV'yi topa tuttu.

"EKREM AÇIKEL'İ KÜÇÜKKAYA HALK TV'YE GETİRDİ"

FETÖ'cüleri kanala getiren isimin İsmail Küçükkaya olduğunu söyleyen Enver Aysever, "Halk TV'ye Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel'in alınmasına aracılık yapan kişi İsmail Küçükkaya. Yani Fetullahçıları kanala getiren kişi İsmail Küçükkaya. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"CAFER MAHİROĞLU KÜÇÜKKAYA'NIN EMİR ELİ HALİNE GELDİ"

Öte yandan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun İsmail Küçükkaya'nın emir eri haline geldiğini belirten Aysever, "İsmail Küçükkaya Halk TV'yi fiili olarak yöneten kişi. Dolayısıyla Cafer onun emir erine dönmüş. Şaşırdık mı? Hayır. Tekrar ediyorum. Fetullahçı'yı getiren kişi İsmail Küçükkaya." şeklinde konuştu.

Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır | Video

"CAFER MAHİROĞLU İBB BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da göz diktiğini kaydeden Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" dedi.

Enver Aysever'in geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" ifadelerini kullanmıştı.

EKREM AÇIKEL KUMPAS KURMAKLA SUÇLANMIŞTI

Ekrem Açıkel, 3 Temmuz şike sürecinde FETÖ'cü savcılarla birlikte Fenerbahçe'ye kumpas kurmakla suçlanmıştı.

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Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
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