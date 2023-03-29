Video Haber Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır | Video
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır | Video

Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır | Video

29.03.2023 | 18:03

CHP'ye yakınklığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, fondaş Halk TV'deki FETÖ ağına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Aysever, FETÖ'den yargılanan Ekrem Açıkel'i kanala İsmail Küçükkaya'nın getirdiğini belirterek "Fettullahçıları kanala getiren kişi Küçükkaya'dır" dedi. İsmail Küçükkaya'ya sert sözlerle yüklenen Aysever, "Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" şeklinde konuştu.

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