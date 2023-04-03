CHP’li Atıcı, Kaftancıoğlu’nun ’domuz ziyafeti’ rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!

"İKİ YÜZLÜLÜK DEĞİL Mİ?"

Aynı programda bulunan gazeteci Fuat Uğur da Atıcı'nın sözlerine "Kendi tweetleri var Aytuğ Bey, Samimi mi sizce? Bunu yazan insan, Allah ya da din kavramı ile ilgili görüşleri belli olan insanın oruç tutuyor gibi görünmesi ya da ellerini açıp dua etmesi samimi mi? İki yüzlülük değil mi? Ben buna kızıyorum." şeklinde karşılık verdi.