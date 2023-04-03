CHP’li Atıcı, Kaftancıoğlu’nun ’domuz ziyafeti’ rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!

Canan Kaftancıoğlu'nun partisinin ikiyüzlü siyasetine yönelik yaptığı, 'CHP sağ seçmenden oy almak için takiye yapıyor' şeklindeki sözleri ve eşinin domuz ziyafetine ilişkin övgüsü bilinirken, CHP Parti içi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın sözleri dikkat çekti.
DOMUZ ZİYAFETİ REZALETİNE ARKA ÇIKTI!
Çeyrek domuzu 7 dakikada yiyen eşiyle övünen Kaftancıoğlu'nun rezaletine arka çıkan CHP'li Aytuğ Atıcı katıldığı bir programda, "Domuz pirzolasından sonra dua etmek... Şimdi bu ne demek? domuz pirzolasını yiyorsun sonra dua ediyorsun. Böyle bir şey yok. Bunda gerçekten bir saptırma ya da bilgi eksikliği var." şeklinde ifadelerde bulundu.
CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! VİDEO HABER
"İKİ YÜZLÜLÜK DEĞİL Mİ?"
Aynı programda bulunan gazeteci Fuat Uğur da Atıcı'nın sözlerine "Kendi tweetleri var Aytuğ Bey, Samimi mi sizce? Bunu yazan insan, Allah ya da din kavramı ile ilgili görüşleri belli olan insanın oruç tutuyor gibi görünmesi ya da ellerini açıp dua etmesi samimi mi? İki yüzlülük değil mi? Ben buna kızıyorum." şeklinde karşılık verdi.
SEÇİM AYARLI SÖZDE HASSASİYET!
Öte yandan Canan Kaftancıoğlu'nun oy uğruna Ramazan ayında oruçluymuş gibi iftar sofralarında boy göstermesi de sosyal medya kullanıcıları tarafından 'riyakarlık' şeklinde yorumlanmıştı. Kaftancıoğlu'nun Saadet Partisi'nin verdiği iftar programındaki pozu da 'seçim ayarlı' sözde hassasiyetini gözler önüne sermişti.
YILLARCA DİNSİZ YAŞA..."
Canan Kaftancıoğlu 2016 yılında yaptığı bir paylaşımda da; "Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.
'TAKİYE' İTİRAFI ÇOK KONUŞULMUŞTU!
Canan Kaftancıoğlu, partisinin oy için rol yaptığını da itiraf etmişti. Kaftancıoğlu, CHP'nin sağ seçmenden oy almak için takiye yaptığını söylemişti.
Canan Kaftancıoğlu'nun itirafı yeniden gündem oldu: "CHP sağ seçmenden oy almak için takiye yapıyor" | Video