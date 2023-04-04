CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! VİDEO HABER

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken, CHP'nin 'oy' uğruna ikiyüzlü siyaseti dikkat çekiyor. "Mücahid Kılıçdaroğlu" söylemlerine kadar ilerleyen tuhaf tutum ve çelişkiler yumağı ise Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasıyla net olarak gözler önüne serildi. Son olarak; CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı ise, daha önce bilinçli 'takiye' itirafında bulunan Canan Kaftancıoğlu ve eşinin domuz ziyafetini aklama çabasına girişti.