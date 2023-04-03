Yine skandal vaatler! Öcalan’a özgürlük, özerklik… Kılıçdaroğlu destekçileri iyice el artırdı!

IRAK VE SURİYE TEZKERESİNE CHP 'HAYIR' DEMİŞTİ! HDP IRAK VE SURİYE'DEN ÇEKİLMEYİ VAAT ETTİ

Türkiye terör örgütlerini bulundukları yerde yok etme stratejisine geçmişti. Bu kapsamda Irak ve Suriye'deki terör operasyonlarını sürdürmek için Meclis'ten tezkere onayı istendi. CHP ve HDP tezkereye 'Hayır' oyu kullandı. CHP'nin bu tavrı o günlerde Kandil'deki teröristlerden övgü almıştı. Gelinen noktada HDP, "Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız." vaadini bildirgeye ekledi. Tezkereye, 'Hayır' diyerek daha önce de bu duruma destek veren Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin bu önerisini de kabul etmiş olması muhtemel.

ZORUNLU DİN DERSİ KONUSUNDA DA HEMFİKİRLER

HDP, Diyanet'in kapatılması ve yerine İnanç Bakanlığı'nın açılmasını önerirken, zorunlu din dersini de kaldıracaklarını açıkladı. CHP'nin de Diyanet'ten rahatsız olduğu biliniyor. Bu öneriye ne cevap verildiği bilinmezken, zorunlu din dersinin kaldırılması noktasında CHP'nin tutumu da HDP ile aynı. Daha önce CHP'nin seçim bildirgesinde de bu ifadeler yer almıştı. CHP, din dersinin seçmeli olmasını istiyor. Saadet Partisi'nin bu maddeye nasıl baktığı ise muamma...