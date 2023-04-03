Video Haber Özgürlük ve Demokrasi İttifakı skandal seçim beyannamesini açıkladı: "Öcalan'a özgürlük, özerklik…" | Video
Özgürlük ve Demokrasi İttifakı skandal seçim beyannamesini açıkladı:

Özgürlük ve Demokrasi İttifakı skandal seçim beyannamesini açıkladı: "Öcalan'a özgürlük, özerklik…" | Video

03.04.2023 | 13:12

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayanlar arasında, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakının seçim beyannamesi belli oldu. DBP’li Saliha Aydeniz tarafından okunan bildiride, “Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması, tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılması, Öcalan'ın serbest bırakılması” gibi bir dizi skandallar vadedildi. Aydeniz’in bebek katili Öcalan’ı andığı sırada salondan alkış sesleri yükseldi.

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